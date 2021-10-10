الأثنين 5 ربيع الأول 1443 ﻫ - 11 أكتوبر 2021 |
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بشرى سارة.. وداعاً لسرطان الثدي

منذ 10 ساعات
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هو ليس ب”هيداك المرض” و ليس “ما بيتسمى” هو لهُ اسم واضح، “سرطان” لأن أبقراط أبّ الأطباء شبّه الخليّة السرطانيّة بحيوان السرطان البحري الذي وبمخالبه يُمسك بالخليّة و يخنقها… لكن اليوم، التقدّم الطبّي يكسر تلك المخالب و يحوّل أسطورة المرض المخيف، إلى رتبة الحالة الصحيّة التي تستدعي المعالجة. في الشهر المخصص لسرطان الثدي، نتوجّه بهذا التقرير كتحيّة لكل سيّدة و نقول لها… لا تخافي، الطب معكِ.

“هيداك المرض” هي عبارة يمكن أن تُصبح مقبولة في حال اعتمدناها كصفة المغيّب، لأنه سيأتي يوم و يُصبح السرطان فيه مجرّد ذكرى في سيناريوهات الماضي، كالسلّ و الطاعون… و تنتصر المناعة بتاءها المربوطة.

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