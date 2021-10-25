بصمة لبنانية في مهرجان برودواي للأفلام

‏‎أقيم مهرجان برودواي للأفلام في دورته ال ١٤ في لوس أنجلس في الولايات المتحدة حاملاً أفلاما من دول عدة ومن جنسيات مختلفة.

وتضمن المهرجان تكريماً للنجم الهوليوودي المكسيكي Humberto Luna الذي كرس حياته طوال ٥٠ عاماً في مجال الإذاعة والتلفزيون كممثل ومقدم برامج وبحضور قنصل المكسيك وفعاليات مهمة اخرى في لوس أنجلس… ومن بين الأفلام المشاركة تألق المخرج اللبناني أنطوني مرشاق في المهرجان من خلال فيلمه “بيروت بعد ال ٤٠” الذي يوثق فيه لحظات إنفجار ٤ آب.

حيث فاز الفيلم الوثائقي القصير بشهادة تقدير من سيناتور كاليفورنيا ماريا ايلينا دورازو على هذا العمل المؤثر.

يذكر أن الفيلم يعرض الآن في Portland film festival

طوال هذا الشهر ويعرض الأحد المقبل في لاس فيغاس في silver state film festival.