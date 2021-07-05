بعد التحذيرات من طوابير الذلّ أمام الأفران.. هل من أزمة خبز؟

طوابير الذل أمام المحطات قد تنسحب على الافران، تحذير اطلقته نقابة الافران لاقى صدى جيداً فالمشهد هنا عادياً ولا زحمة مواطنين أمام الأفران.

“الازمة في طريقها الى الحل” بحسب ما قاله نقيب اصحاب المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي، مضيفاً “يتم تحميل المازوت من منشآت الزهراني، ونتأمل خيراً ونطمئن المواطنين ان الصرخة التي رفعناها وصلت، فالطوابير التي نشهدها أمام محطات المحروقات لا نقلبها أمام الافران، لاسيما وان المازوت متوفر بكميات كبيرة في السوق السوداء، نريد ان ينتهي الاستغلال، وممنوع ان تستغل لقمة الخبز، وعليهم تأمين المازوت بالسعر الرسمي للافران كي نتمكن من تأمين الخبز للمواطنين بالسعر الرسمي، ونأمل أن يستمر تأمين البنزين لا ان يعدنا الحاكم بأمر الله ويؤخر الاعتمادات والبواخر في البحر، فليمؤمن الاعتمادات قبل ان يذل الناس”،

حتى اللحظة لا رفع للسعر لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار ان مواداً تدخل في الخبز كالسكر والخميرة باتت من دون دعم وقال ابراهيم “سيبقى السعر يتأرج بين ٢٥٠و ٧٥٠ ليرة طالما سعر الدولار غير مستمر، لكن ممنوع رفع الدعم عن القمح وانا وعدت باضراب عام لجميع الافران في حال حصل ذلك، وسعر الربطة سيبقى “.

يعيش اللبناني يوما بيومه يحاول ان يؤمن الطعام لعائلته، فوفق لمسح اجرته اليونيسف عن العائلات في لبنان أكدت ان ٧٧ في المئة من الاسر لا تملك الغذاء أو المال لشرائه و٣٠ في المئة من اطفال لبنان ينامون ببطون خاوية.