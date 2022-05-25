بعد ثلاثة أشهر على اندلاعها… ما آثار الحرب الروسية على أوكرانيا؟

تطورات كثيرة شهِدتها الحربُ الروسيّة المستمرة على أوكرانيا على مدارِ ثلاثة أشهر، لتخلّفَّ أضرارًا على المستوياتِ كافّة.

ميدانيا، وبعد أن سيطرت القواتُ الروسية على مدينة ماريوبول، ها هي تسعى للتقدم إلى عمق منطقتي دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس.

في سياق متصل تتكتّم أوكرانيا على حجم خسائر قواتها. في حين لمّح الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى خسارةِ نحو ألفي جندي. لكنّ جهاز “الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية، كشف قبل أيام أنّه خسر نحو 500 فرد من أفراده، إضافة إلى جرح 1697 فردا من صفوفه.

في المقابل، تتحدث أوكرانيا عن خسارة الجيش الروسي نحو 29 ألفا و350 جنديا، و1302 دبابة، و3194 آلية مدرعة، و606 آلية مدفعية، و93 نظام دفاع جوي، و200 راجمة صواريخ، و2213 شاحنة، و205 طائرات مقاتلة، و170 مروحية، و13 سفينة.

أمّا في صفوف المدنيين، فتشير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى مقتل 3930 شخصا، وإصابة 4532 آخرين، مع الإشارة إلى أن “الأرقام الحقيقية قد تكون أكبر بكثير”.

وبحسب هيئة الطوارئ الأوكرانية، قتل 234 طفلا، وأصيب 433 آخرون، منذ بداية الحرب الروسية. لتصبح أوكرانيا ثاني أكبر البدان تصديرا للاجئين وفق آخر تقديرات المم المتحدة.

الخسائر المباشرة للبنية التحتية الأوكرانية، بلغت وبحسب معهد كييف للاقتصاد، 97.4 مليار دولار. وتشمل أضرارا لحقت بالمنازل وبالمؤسسات الثقافية والصحية والإدارية والتجارية والزّراعية.

اقتصاديّا، ووفق حساباتِ وزارةِ الاقتصاد، فإنَّ خسارة الناتج المحلي سيبلغ نحو 112 مليار دولار مع نهاية العام، بتراجع يبلغ نحو 20%. ليصل إلى 1.2 تريليون دولار عام 2030. كما يتابع العالمُ بقلق تداعيات الحرب الروسية على زراعة الحبوب عموما، والقمح خصوصا، في أوكرانيا، متوجسا من تعرض الأمن الغذائي الأوكراني والعالميّ لخطرٍ.