الأحد 23 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 28 نوفمبر 2021 |
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بعد عكار… مكتب لحركة سوا للبنان في صيدا

منذ 6 دقائق
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بعد ايام على افتتاح أول مكتب لها في عكار شمال لبنان، افتتحت حركة سوا للبنان، مكتبها الثاني، وهذه المرة في  مدينة صيدا الجنوبية، بحضور عدد من فعاليات المنطقة، وأعضاء البلدية والمخاتير وممثلين عن الحراك المدني، وحشد من أبناء المنطقة والجوار.

الرئيس التنفيذي لحركة سوا للبنان، سعيد صناديقي، اكد في كلمة للمناسبة ان خصوصية صيدا وأهميتها ومقاربة العمل السياسي الإنمائي الاجتماعي في هذه المدينة وجوارها هي ضرورة، مشددا على أهمية استعادة دورها المحوري في الاقتصاد اللبناني.

يشار الى انه خلال الأسبوعين المقبلين  من المقرر ان تواصل حركة سوا للبنان افتتاح مكاتبها في عدد من المناطق اللبنانية، وذلك من خلال تنظيم لقاءات حوارية للتعريف أكثر على الحركة وعلى مشاريعها المستقبلية.

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