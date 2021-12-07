بعد فضيحة الأستاذ المتحرّش… صوت بيروت انترناشونال تكشف مصيره قضائيًّا

ربما تعود العالم على حكم القوي على الضعيف, لكن عودنا اللبنانيون دائما على أن الضعيف عندما يقف جانبه ضعيف آخر, يصبح أقوى مما نتصور…

هذا فعليا ما حصل في عاصمة الانتفاض على الظلم طرابلس…

أكثر من عشر سنوات قضاها المتحرش سامر المولوي في قطاع التعليم, إلى جانب عمله في قطاع الاعلام ونشاطه في قضايا الرأي العام… لا يمكن إحصاء ضحايا المتحرش الوحش طيلة هذه المدة, ولا يمكن معرفة مصير ضحاياه أو الناجيات من اعتداءاته, لكن اليوم وبعد ميني ثورة طلابية في وجه المولوي وادارة المدرسة التي حمته طوال السنوات السابقة, بات خارج قطاع التعليم… فما مصيره قضائيا؟

التحرش جريمة وقحة تنم عن فعل عدواني, وجب مواجهه بشتّى السبل…

بعد الضجة التي أحدثتها انتفاضة الطلاب على أستاذهم المتحرش وادارته, أوقفت وزارة التربية المتحرش سامر مولوي وأحالته إلى الهيئة العليا للتأديب وإلى مصلحة حماية الأحداث في وزارة العدل… فهل يتعظ كل ذئب يرتدي ربطة عنق مما حصل؟