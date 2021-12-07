الأربعاء 4 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 8 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد فضيحة الأستاذ المتحرّش… صوت بيروت انترناشونال تكشف مصيره قضائيًّا

منذ 8 ساعات
A A A
طباعة المقال

ربما تعود العالم على حكم القوي على الضعيف, لكن عودنا اللبنانيون دائما على أن الضعيف عندما يقف جانبه ضعيف آخر, يصبح أقوى مما نتصور…

هذا فعليا ما حصل في عاصمة الانتفاض على الظلم طرابلس…

أكثر من عشر سنوات قضاها المتحرش سامر المولوي في قطاع التعليم, إلى جانب عمله في قطاع الاعلام ونشاطه في قضايا الرأي العام… لا يمكن إحصاء ضحايا المتحرش الوحش طيلة هذه المدة, ولا يمكن معرفة مصير ضحاياه أو الناجيات من اعتداءاته, لكن اليوم وبعد ميني ثورة طلابية في وجه المولوي وادارة المدرسة التي حمته طوال السنوات السابقة, بات خارج قطاع التعليم… فما مصيره قضائيا؟

التحرش جريمة وقحة تنم عن فعل عدواني, وجب مواجهه بشتّى السبل…

بعد الضجة التي أحدثتها انتفاضة الطلاب على أستاذهم المتحرش وادارته, أوقفت وزارة التربية المتحرش سامر مولوي وأحالته إلى الهيئة العليا للتأديب وإلى مصلحة حماية الأحداث في وزارة العدل… فهل يتعظ كل ذئب يرتدي ربطة عنق مما حصل؟

    المزيد من فيديو

    4:44
    صندوق النقد الدولي لن يودع “قرشاً” في لبنان قبل “الكابيتال كونترول”
    2:25
    ارقام مرعبة لواقع الصحة في لبنان
    2:25
    عون مستاء من عدم اتصال ماكرون به وبعبدا تتجنب الخوض بمضمون البيان الفرنسي السعودي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطقس
    استعدوا للثلوج على 1400 متر ابتداءً من مساء الأربعاء
    وباء إيبولا
    كورونا
    تحذير: الوباء القادم سيكون أشد فتكا من كورونا
    أحد فروع شركة OMT
    هل توقفت “OMT” عن قبول الطبعة “البيضاء” من فئة المائة دولار؟