بعد مرورِ شهرٍ على بدءِ الحرب.. هذه أبرز المساعدات العسكريّة الأميركيّة لأوكرانيا

بعدَ مرورِ شَهْرٍ وأربَعَةِ أيّامٍ على بدءِ الهجومِ البريّ والبحريّ على أوكرانيا، قدّمَتِ الولاياتُ المتّحدة الأميركيّة مساعداتٍ عسكرِيّةٍ عاجِلةٍ لأوكرانيا، تخطّتْ المليار دولار. فما الأسلِحَةُ التي قدّمتْها واشنطن إلى كييف، والتي ساهمتْ في إيقافِ التَّقدّمِ الرّوسيِّ إلى العُمقِ الاستراتيجيّ الأوكرانيِّ؟

قاهرُ الدّباباتِ:

يُعدُّ نظامُ “جافلين” الصّاروخي من أقوى الأسلحة المُضادّة للدّبابات في العالم. هو سلاحٌ يُحمَلُ على الكتف، ويُطلِقُ صواريخَ حرارية تِجاهَ الأهداف، حتّى مَسافة أربعة كيلومتراتٍ، عن طريقِ وِحدَةِ تحَكُّمٍ لا تختلِفُ كثيرًا عن تلكَ المُستخدمة في ألعابِ الفيديو.

صائدُ الطّيور السّوفييتيّة:

اشتَهَرَ نظامُ “ستينغر” المُضاد للطّائرات، بإلحاقِهِ أضرارًا كبيرَةً بالطّائرات السّوفييتيّة في أفغانستان. هوَ السّلاحُ المُضاد للطّائرات الوحيد ضِمنَ حُزمةِ المُساعدات الأميركيّة، لكّنه ليسَ فعّالًا ضدَّ القاذِفاتِ الرَوسيّة التي تُحلِّقُ على ارتفاعاتٍ تفوقُ مداه.

كما شَمِلتْ المساعداتُ:

طائرات من دونِ طيّار

6000 نظام أيْ تي -4 مُضاد للمدرّعات

1000 سلاح خفيف مضاد للمدرّعات أيضًا

قاذِفات من القنابِلِ اليدويّة

وأكثر من 20 مليون رصاصة.

من جانِبِه، أشارَ الرئيسُ الأوكرانيّ إلى أنّ بلادَهُ تحتاجُ إلى مزيدٍ من الدّعمِ المتمثلِّ في الأسلحة الفتّاكة التي تستطيعُ شلَّ الغزوِ الروسيِّ. معتبِرًا أنّ الإدارةَ الأميركيَة تجاهلت تزويدَ بلادِهِ بالأسلحةِ المضادّة للطائراتِ التي يُمكنها استهداف الطّائرات الرّوسيّة التي تُحلِّقُّ على ارتفاعاتٍ شاهقة.

بدورِها رفضتِ الولاياتُ المتّحدة الأميركية مُقترحًا بولنديًّا لنقلِ المُقاتِلات البولنديّة من طِراز “ميغ 29” إلى أوكرانيا لمُواجهةِ سِلاح الجوّ الرّوسي. حيث صرَّحَ المسؤولونَ الأميركيّون أنَّ هَذِه الخَطوة من شَأنِها أنْ تُشعِلَ فتيلَ حربٍ مفتوحةٍ بين النّاتو وروسيا…

في المُحصلة، حُزْمةٌ من المساعداتِ العسكريّة الأخرى ستُوزّعُ قريبا، وَفقَ جَدوَلٍ زمنيٍّ لم يحدَّدْ توقيتُه بعد، في ظلِّ توقّعاتٍ سياسيّة وأمنيّةٍ من استمرارِ الحرب أحد لا يعرف متى تنتهي.