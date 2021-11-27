بكيزة هانم وداعآ و ماجدة الرومي من دبي “اشتقنالكم، بيروت اشتاقتلكم”

بعد أيام من دخولها العناية المركزة، غيب الموت، يوم الأحد الفائت، الفنانة المصرية سهير البابلي عن 84 عاماً. البابلي من مواليد عام 1937، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، ولديها رصيد هائل من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية، ومن أهم أعمالها المسلسل الكوميدي “بكيزة وزغلول”، مسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين وغيرهم من الأعمال.

بصوت متأثر، وجهت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي مساء الخميس كلمات مؤثرة لجمهورها ضمن فعاليات مهرجان دبي للإعلام على مسرح في الميديا سيتي. وقالت متوجهة إلى مواطني الامارات: “اشتقنالكم.. بيروت اشتاقتلكم”. كما أضافت: الشعب اللبناني يتعرض لأعنف عملية تجويع وتخويف وتهجير وقتل مجاني معنوي و مادي وجسدي دون توقف منذ 46 سنة، إلا أنه لا يزال صامدا وسيبقى. لتغني باقة من أجمل أغنياتها وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي استمتع بليلة من العمر.

الجمهور على موعد مع مسلسل ” شتي يا بيروت” الذي يبدأ عرضه على شاهد إبتداءا من غدآ الأحد ٢٨ نوفمبر حيث يجمع نخبة من الممثلين كالنجم السوري عابد فهد، ديمة بياعة، فايز قزق، فادي أبي سمرا، زينة مكي وآخرين في قالب من الإثارة التشويق، الثأر والانتقام. العمل من تأليف بلال شحادات، و من إخراج إيلي سمعان

طرح الفنان محمد المجذوب أحدث أغنياته المصورة والتي تحمل عنوان «راجعلك»، و هي من إنتاج «Universal Music MENA» و من إخراج رامي نبها. أما الأغنية فمن كلمات حياة إسبر ،ألحان فضل سليمان وتوزيع فادي جيجي.

وذكر محمد، إن الأغنية تلامس مشاعر المستمع وتمنحه جرعه من الفرح، مشيرًا إلى أنه اختارها لأنها تحمل تحدي في الحب.

أطلقت الفنّانة شيراز كليب أغنيتها الوطنيّة تحت عنوان “كاتيوشا”، لمناسبة عيد الاستقلال، إذ أنّه يتضمّن رسائل عدّة ضدّ الفساد ويشجّع على تضامن وتكاتف الشعب اللبنانيّ. صوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرجة رندلى قديح في منطقة البقاع.

“كاتيوشا” من كلمات أحمد ماضي وتوزيع وتسجيل وماسترينغ جان ماري رياشي. أمّا إنتاج الأغنية فهو لشركة “Shiraz Music”، والكليب لشركة “أم سي بروداكشن”.