بلطجة انتخابات نقابة الأسنان بروفة للانتخابات النيابية

زمن البلطجة والبلطجية يضرب انتخابات نقابة اطباء الاسنان وصولا الى الغائها. اشكالات مفتعلة, تضارب, تحطيم صناديق الاقتراع هرج ومرج بعد دخول عناصر حزبية من حزب الله وحركة امل لعرقلة الفرز متسلحين بفائض قوة الامر الواقع. وتم توزيع احد صور اطباء الاسنان على مواقع التواصل لمساهمته بما حصل.

وهكذا الغيت الانتخابات, والسيناريو هو نفسه اعتمد لالغاء انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة ولكن التحرك التعطيلي جاء استباقيا قبل ان تبدأ الانتخابات بـ 48 ساعة.

بروفا بنسختين لا تبشران بالخير تعززها معلومات متداولة عن الانتهاء من تجهيز خطة محكمة للانقضاض على الاستحقاق النيابي.

هل ستجري الانتخابات وباي ظروف؟ سؤال كبير يطرح اكثر من علامة استفهام, فقوى السلطة تطالب بالعلن باجراء الانتخابات, وتعمل في السر لتطييرها, وما حصل مع المغتربين خير دليل على ذلك.

بالانتظار, علمت صوت بيروت انترناشيونال ان الهيئة العامة للمجلس الدستوري ستلتئم هذا الاسبوع مجددا على ان تبقى في حال انعقاد لمدة 15 يوما لاتخاذ القرار النهائي بخصوص التقرير المعد حول الطعن بتعديلات قانون الانتخابات. فهل سيتأمن النصاب اي 8 من اعضاء المجلس الدستوري ام ان الانقسامات ستضع القانون في مهب الريح؟

على كل حال, دخل لبنان زمن الانتخابات من الباب العريض فاستعدوا لكل الاحتمالات.