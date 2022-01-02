بهاء الحريري: الشعب سينفض الغبار والصدأ الذي تسببت به تلك المنظومة ويبدأ فجر الوطن الجديد

لمناسبة حلول العام الجديد غرد رجل الاعمال الشيخ بهاء رفيق الحريري عبر تويتر قائلا:

أسدل العام ستارته بما حمل من تحديات وصبر لشعب أثبت مكانته بين شعوب العالم. على مدى العقود أنجب لبنان الكثير من الطاقات التي أسهمت في بناء ماضيه وأوفد العديد للعالم بأسره للمساهمة في بناء مجتمعاته. صدى ذلك الشعب وتأثيره الإيجابي فاق حجمه أضعافاً.

واضاف: إن شعب تلك الأرض، الذي ساهم الكثير من أبنائه وبناته ببناء أُصُر واقتصاديات العديد من الدول في العالم، هو نفسه الذي سينفض الغبار والصدأ الذي تسببت به تلك المنظومة ويبدأ فجر الوطن الجديد.

وتابع الشيخ بهاء الحريري التغريدة فقال: سنبدأ برسم صورة الوطن التي تعكس روح شعبه الذي سيبدأ بدوره رحلة بناء لبنان العصري بدءاً من الانتخابات المقبلة ووصولاً إلى التغيير المنشود.

فلنتذكر دائماً أن أحلك أوقات الليل تلك التي تسبق بزوغ الفجر. وكل عام ولبنان واللبنانيون بخير وأمل يوازي حجم إنجازاتهم وأحلامهم.