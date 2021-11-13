بهاء الحريري: عكار في القلب

قال الشيخ بهاء الحريري خلال افتتاح مكتب “سوا للبنان” في عكار، اليوم، إن “وعد الحرّ دين، وكما ترون فريقنا محترف، افتخر به، والتواصل سيكون مباشراً بيني وبينكم”.

وأضاف عبر تطبيق “زووم” “أنتم في القلب وعكار في القلب”.

كما أشار خلال حديث إلى أن “سوا للبنان قررت البدء بإفتتاح مكاتبها من هذه المدينة العابرة للطوائف والتي تشبه لبنان بكل أبعاده.”

وتلقى بهاء الحريري الأسئلة من الحاضرين، وأكّد حرصه على مشاركتهم كل مشاكلهم، والسعي من خلال الخبراء والناشطين في المجتمع المدني إلى تنفيذ الخطط الاصلاحية التي تطرحها سوا للبنان لأجل بناء الدولة.

واعتبر الحريري أنّ صلابة المشروع الذي أسسه رفيق الحريري، هو الذي كان شريان الحياة للبنان على مدى ١٦ عامًا بعد ١٤ شباط ٢٠٠٥، إذ أعاد إعمار لبنان، كما دحر الوصاية السورية بإستشهاده.