بهاء الحريري لأهالي طرابلس: ندعو الى التغيير في صندوق الاقتراع

من عاصمة الشمال طرابلس, أطل بهاء الحريري عبر تقنية zoom على حشد من المواطنين والفاعليات الطرابلسية حيث أشار الى ان انفجار بيروت اعاد به الزمن الى لحظة استشهاد والده رفيق الحريري .

وأكد أمام الحضور داخل مكتب سوا للبنان في طرابلس ان من ابرز مبادئ هذه الحركة مواجهة الفساد.

وحول الانتخابات النيابية أشار الحريري الى ان التغيير مع الاوادم يبدأ في صندوق الاقتراع .

أما طرابلس المدينة التي همشها زعماؤها على مر السنين, فأكد بهاء الحريري .

ان الشمال والطائفة السنية لن يكونا مهمشين بعد اليوم كما حقوق كافة اللبنانيين وان هذه المدينة كان لها معزة خاصة عند الرئيس الشهيد رفيق الحريري .

المساعدات الاجتماعية وفرص العمل كانت لها حصة في كلمة الحريري الذي اكد ان واجبه اليوم هو الوقوف الى جانب الشعب اللبناني الذي يعاني يوميًا.

وفي ختام اللقاء وقف الحضور دقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.