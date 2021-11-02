بهاء الحريري لـ”أريبيان بزنس”: لاتخاذ إجراءات عاجلة “غير طائفية” لإنقاذ لبنان من الانهيار

دعا الشيخ بهاء رفيق الحريري، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة غير طائفية لإصلاح الدولة الفاشلة.

وحث الحريري في حديث لـ “أريبيان بزنس”: المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي على احتضان الجالية اللبنانية والتمييز بين الشتات اللبناني والنظام الطائفي الفاسد الذي تسبب في هذا التدهور غير الضروري في العلاقات بين لبنان وجيرانه العرب”.

وقال الحريري إننا لا نطالب فقط بإقالة وزير الإعلام، ولكن أيضاً بإنهاء النظام الطائفي ككل لافتا الى إنّ مستقبل لبنان غير طائفي وديمقراطي، ويجب أن يقوده رجال ونساء لا يشوههم عار الفساد وعدم الكفاءة

واكد الحريري، أنّ رغبته في إصلاح وطنه تنبع من التزامه تجاه الشعب اللبنان. وان اقوى أمل للبنان في مستقبله يكمن في الانتخابات الوطنية في آذار المقبل.