بهاء الحريري: لملاحقة المجرمين وتحميل حزب الله مسؤولية التستر على مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية

بعد القرار الاخير الذي اصدرته امس غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أصدر بهاء الحريري بيانًا قال فيه:

ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وادانتهما، وهما العنصران التابعان لميليشيا حزب الله، يؤكد مرة جديدة ان المتهم الاول في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو هذا الحزب وقيادته وعناصره. وعليه نطالب الدولة اللبنانية بملاحقة المجرمين وتحميل حزب الله مسؤولية التستر على مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية.

واضاف الحريري في البيان: واذ نؤكد اننا لن نتغاضى بعد اليوم عن محاسبة المرتكبين، ندعو السلطة في لبنان الى عدم التغاضي عن قرار المحكمة والعمل سريعاً على مطالبة الحزب بتسليم المتهمين الى العدالة.