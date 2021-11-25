بهاء الحريري يدخل الحياة السياسية

دخل لبنان منذ ١٧ تشرين ٢٠١٩ نفق التغير السياسي و بدات تظهر للجميع مؤشرات تدل على ان ما كان قبل هذا التاريخ ليس كما قبله

و شبه البعض الفترة الحالية بتلك التي سبقت اتفاق الطائف و دخول الرئيس الشهيد رفيق بهاء الحريري الى الحياة السياسية اللبنانية تلك المرحلة التي شهدت عودة الثقة الى الاسواق اللبنانية بفضل اسم رفيق الحريري يبدو انها تعود اليوم مع اعلان الشيخ بهاء رفيق الحريري دخول الحياة السياسية بحسب ما اكدت صحيفة ذا ناشيونال نيوز التي اعدت تقريرا عن اعلان الحريري اطلاق حركة سوا العابرة للطوائف الحريري اكد ان تفجير المرفأ كان المحرك الاساسي له ولم يستطع الوقوف متفرجا على ما يحصل لوطنه لبنان

موقف بهاء رفيق الحريري من ما حصل مع دول الخليج واضح جدا لانه يعتبر تلك العلاقات هي اساس عودة لبنان الى الحضن العربي

اما عن موقفه من حزب الله قال لن نتنازل مع منظمة إرهابية”. “يجب حلّ كلّ من حزب الله وأسلحته، يجب حل كل شيء عنه. لا يوجد حل وسط بشأن ذلك.”

الانتخابات النيابية المقبلة ستكون المحطة الاولى و بداية عصر جديد للحريرية السياسية مع بهاء رفيق الحريري.