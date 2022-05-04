بهاء الحريري يلتقي وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي

خلال زيارته الى واشنطن إلتقى بهاء الحريري وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي.

وللمناسبة نشر تغريدة على حسابه الخاص على موقع تويتر، أرفقها بصورة مع أعضاء الوفد وجاء فيها:

كان من دواعي سروري أن ألتقي بعضو الكونغرس الأميركي James E. Clyburn وممثلين آخرين من الكونغرس، أثناء زيارتي لواشنطن.

وأضاف: شكرت الولايات المتحدة على مساعدتها الإقتصادية والأمنية للبنان، وأثرت عدداً من القضايا كصعوبات اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية، ضمان إعادة التفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة لكي لا تأتي على حساب لبنان، وتشجيع الولايات المتحدة على إعادة النظر في تعاملها مع المسؤولين اللبنانيين الفاسدين في الحكومة.

وكان الصحفي السعودي ورئيس تحرير صحيفة “إيلاف الإلكترونية” عثمان العمير غرّد قائلاً: “التقى بهاء رفيق الحريري في واشنطن المردد عليها في الآونة الاخيرة أحد المؤثرين السياسين هناك وممثل ولاية كارولاينا السيد James E. Clyburn

وأضاف العمير بأنّ “اللقاء مهم خاصة أن هذا العضو شخصية مؤثرة على الرئيس الاميركي وقد ساعده في الانتخابات وسيفعلها في اللاحقة”.

وختم قائلاً: “لا أحد يعرف ما دار بينهما.”