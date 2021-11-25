بوالص التأمين بالدولار أم فوارق المستشفيات؟ أيهما سيختار المواطن؟

قررت جمعية المصارف تأجيل الاستحقاقات المترتّبة على القروض السكنية لسنة إضافية لأفراد الجيش وسائر الأجهزة العسكرية والامنية التي وقّعت بروتوكولات إسكان مع المصارف اللبنانية،

وذلك من دون أن يترتّب على المقترضين أي فوائد تأخير أو أعباء أو عمولات إضافية.

كما أن المصارف لن تقومَ بتعديل بوالص التأمين على الحياة والمَسكن لتشمل الفترة المُمَدّدة، تفادياً لتحميل المقترض أعباءً إضافية ناتجة عن تمديد التأمين.

باشرت شركات التأمين بتسعير البوالص الجديدة بالدولار نقدا بعد ان اصبح المضمونون يتكبدون فوارق مالية هائلة في المستشفيات توازي اجمالي كلفة طبابتهم بسبب تسعير المستشفيات الفواتير بالدولار وعدم استيفاء المبالغ المستحقة لها من قبل شركات التأمين على سعر صرف السوق.

للاضاءة على هذا الموضوع انضم الينا رئيس جمعيّة شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس.