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بوتين يفاوض في بيلاروسيا ويشعل الميدان في أوكرانيا

منذ 16 ساعة
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دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الخامس. واليوم لم تهدأ آلة القصف الروسية فاستهدفت مواقع عدة في أوكرانيا، فيما وضعت موسكو قوات الصواريخ الاستراتيجية في حالة استنفار، لافتة الى ان القوات النووية اصبحت في مواقع قتالية متقدمة.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن صباحًا أنّه استخدم طائرات بدون طيار تركية الصنع لضرب قافلة روسية تنقل أنظمة صواريخ أرض-جو، وذلك في بلدة مالين شمال العاصمة الأوكرانية.

كما كانت كييف على موعد صباح الاثنين مع محاولات جديدة لاقتحامها من قبل القوات الروسية، ولكنها فشلت في ذلك بعدما تصدّت لها القوات البرية الأوكرانية، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في العاصمة، وفي مدينة خاركيف شرقي البلاد.

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