بين عامي 2018 و2022 كم بلغت نسبة اقتراع المغتربين

العد العكسي لنهار الخامس عشر من ايار قد بدء , مع انتهاء المرحلتين الاولى والثانية من انتخاب المغتربين اللبنايين المنتشرين في دول العالم

في هذا التقرير سنعرض لكم بالارقام عدد اللبنايين المغتربين الذين اقترعوا عام 2018 مقارنة بهذه السنة.

ففي عام 2018 بلغ عدد الناخبين المسجلين للاقتراع في الخارج

82,965 ناخباً

اقترع منهم 46,799 مقترعاً

أي بنسبة 56.4% وقد شكلوا نسبة 2.5% فقط من إجمالي المقترعين.

225 ألف ناخب تسجّلوا للاقتراع في هذه الانتخابات

صوّت منهم حوالى 130 ألف مغترب لبناني

اي بنسبة 60 في المئة

وبذلك يكون اقتراع المغتربين هذا العام قد ارتفع بنسبة 3.6 في المئة عن انتخابات 2018

وبحسب تقرير نشرته مبادرة الإصلاح العربي، فإنّ ستة في المئة من الناخبين في الخارج اختاروا عام 2018 مرشحين على قوائم المعارضة، في حين اختار 94% منهم مرشحين من الأحزاب السياسية التقليدية.

اما في هذه الانتخابات فإن النسبة قد تكون عكسية اي لصالح لوائح المعارضة

اما صناديق الاقتراع فبدأت تصل تباعًا الى لبنان لتُحفظ في مصرف لبنان حتى يتم فرزها لاحقًا عشية 15 ايار

اذا ايها المواطنون المقيمون , تذكروا انكم تعانون يوميًا من انقطاع الكهرباء والدواء والماء ومن الجوع والفقر شاركوا بكثافة في الانتخابات و”اقبعوا كلّ حدا ذلكم وجوّعكم وبهدلكم”.