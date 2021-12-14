بين ماكرون القديم والجديد… حزب الله مستاء

ليس مستغربا أن يثير البيان المشترك الصادر عن زيارة الرئيس إمانويل مكرون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان و الذي ركّز على الإصلاحات، وحَصْر السلاح بالقوى الشرعية اللبنانية، وتنفيذ القرارات الدولية إستياء حزب الله، فالحزب الارهابي إعتبر نفسه مظلوماً وبريئا من الإتهامات الموجهة ضده بزعزعة أمن لبنان داخلياً وخارجيا، متناسياً أنه أخذاً الوطن إلى الخراب منفذاً أوامر إيران في المنطقة.

أما ماكرون الذي حاول في أب 2020 الفصل بين الجناح العسكري والجناح السياسي لحزب الله وعدم التطرق إلى مسألة سلاح حزب الله، انضمّ اليوم إلى السعوديين واللبنانيين السياديين في القول بضرورة انفراد السلطات اللبنانية بالسيطرة على الأرض اللبنانية، وفي عدم استهداف أمن دول الخليج من لبنان. فكيف سينظر الإيرانيون والحزب المسلّح إلى مكرون الجديد؟

اليوم، حزب الله يتابع التطورات بهدوء والصمت ما زال سيد الموقف… فهو، وكما الحال مع كل شيء بإنتظار أوامر سيده في طهران.