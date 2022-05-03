تاريخ مهدّد بالزوال.. أبنية تراثيّة أزيلت عن الخارطة

ستُهدم هذه الأهراءات قريبًا جدًا. ومواعيد ترميم هذا المبنى التراثي لا تزال بعيدة. إستطاع ويليام تأمين التمويل لترميم جدران مطعمه. لكنّ خراب العلاقة مع صاحب المبنى لم تصلحها أي مبادرة.

عقد إيجاره لم ينته بعد. والمالك يتسلّح بقانون اشتراط موافقته على طلب الرخصة للترميم.

نقابة المهندسين تطوعت وأجرت مسحًا منذ عامين.

أعلنت عن وجود أكثر من ثمانمئة عقار متضرر من جراء الانفجار في منطقة الجميزة فقط، من ضمنها مبان تراثية.

سبعة وثلاثون في المئة من المباني لم يتمّ البدء في ترميمها بعد، بسبب تعقيدات الحصول على التراخيص. فالبرلمان سنّ قانونًا بعد انفجار المرفأ حول ملكية عقارات المنطقة المتضررة.

وقائع تثبت أن متنفّذين تمكنّوا من تجاوز القانون.

نفذوا عمليات شراء عقارات عدة ضمن موجة واسعة من المضاربة.

‏محاولات حثيثة لترميم الانهيار في لبنان يقابله جمود في ترميم المباني التراثية والسبب رغبة بعض مالكي المباني استبدالها بعقارات استثمارية. عقارات إذا ما بُنيت ستمحو واحدًا من أهم ملامح بيروت التاريخية.