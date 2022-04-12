تتمسك هذه العائلة بمهنتها

دار الزمان على صياغة المجوهرات، الضربات الاقتصادية طالت المصلحة المتوراثة عن الأجداد، والنار التي أحرقت قيمة العملة أجبرت كثيرين على بيع ما يملكون من ذهب.

يحتل لبنان المرتبة الثانية في امتلاك إحتياطي الذهب في العالم البالغ قيمته نحو 268,8 طنًّا. المعلومات الرسمية تفيد بأن ثلثه موجود في الولايات المتحدة وأن الثلثين الباقيينِ في المصرف المركزي، السلطة لم تعط رقمًا محددًا لموجودات الثروة الذهبية، فهي لا تزال تجري إحصاءً وُصف بالسلحفاتي منذ سنتين.

الولوج إلى المعدن الأصفر في لبنان دونه عوائق سياسية تتعلق بتركيبة النظام، أما استرجاعه من الولايات المتحدة فالتجارب التاريخية لدول أقوى من لبنان لم تكن مشجّعة.

فيما يخشى متابعون أن يُلحق احتياطي الذهب بالمال المهدور، يربط خبراء آخرون إمكان التصرف بالمعدن النفيس بخطة اقتصادية شاملة، خطة ينتظرها الداخل قبل الخارج أن تبصر النور في العتمة التي خيمت على البلاد.