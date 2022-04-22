تجدد الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في باحة الأقصى

يستمر التوتر في القدس الشرقية مع تجدد الاشتباكات صباح الجمعة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه حوالي الساعة الرابعة فجرا، ألقى أشخاص في المكان حجارة على حائط المبكى مكان الصلاة المقدس لدى اليهود ويقع في سفح باحة الأقصى في البلدة القديمة من القدس الشرقية. ويستمر التوتر في الحرم القدسي بعد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي.

وأصيب أكثر من مئتي شخص معظمهم من الفلسطينيين الأسبوع الماضي، بجروح جرّاء الاصطدامات في الحرم القدسي ومحيطه.







