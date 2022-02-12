الأحد 12 رجب 1443 ﻫ - 13 فبراير 2022 |
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تحالف دعم الشرعية في اليمن يطلق عملية عسكرية ضد الحوثيين في صنعاء

منذ 19 ساعة
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن البدء بعملية عسكرية ضد مواقع الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء، مطالباً المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وتأتي هذه العملية، بعد استهداف الحوثيين يوم الخميس الماضي مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بطائرة من دون طيار، ما تسبب بجرح اثني عشر مدنياً من جنسيات مختلفة.
من جهة اخرى، اعلن التحالف تنفيذ ست عشرة ضربة خلال الساعات الماضية استهدفت الميليشيات الحوثية في حجة وصعدة، ما أدى الى مقتل عدد من الارهابيين وتدمير عشرات الآليات العسكرية التابعة لهم.

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