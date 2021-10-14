نائبة وزير الخارجية الأميركية: أحذر من انزلاق الوضع في لبنان إلى منحنى خطير

اعربت نائبة وزير الخارجية الأميركية “فيكتوريا نولاند” عن تعازيها بالنيابة عن الشعب الأمريكي للخسائر المأساوية في الأرواح هذا الصباح خارج قصر العدل، مضيفة خلال مؤتمر صحافي “نضم صوتنا إلى السلطات اللبنانية في دعوتها إلى تهدئة التوترات وتخفيف تصعيدها.مستقبل الديمقراطية في لبنان على قدرة مواطنيه على معالجة القضايا الصعبة المقبلة لبلدهم بطريقة سلمية من خلال الحوار والثقة في سيادة القانون”.

وأضافت “لقد جئنا إلى لبنان اليوم بناء على طلب الرئيس بايدن والأمناء بلينكن ويلين مع وفد مشترك من الوكالات يضم وزارة الخارجية والخزانة ، من أجل الاجتماع مع قادة الحكومة والمجتمع المدني بعد أسابيع فقط من تشكيل حكومة جديدة ، من أجل التعبير عن دعمنا لتطلعات الشعب اللبناني إلى الأمن والاستقرار الاقتصادي والحكم الشفاف والمساءلة. لقد أفقدهم الإرهابيون واللصوص الأمل لفترة طويلة جداً. بعد سنوات من المعاناة ، يستحق اللبنانيون الأفضل. إن المهمة التي تنتظرنا شاقة، لكننا نقف إلى جانب لبنان وهو يقوم بالعمل الشاق لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمات الأساسية، بما في ذلك كهرباء يمكن الاعتماد عليها والرعاية الصحية والتعليم لوضع هذا البلد على مسار مستدام والعودة إلى الازدهار”.

تابعت نولاند “اليوم في اجتماعاتنا ، أكدنا على أهمية الشفافية الكاملة في الوقت الذي يتفاعل فيه لبنان من جديد مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إن الشعب اللبناني يستحق أن يعرف أين ذهبت أمواله وأن يثق بمستقبله الاقتصادي. كما نصحنا بتوخي الحذر والمساءلة عند استخدام لبنان لأكثر من مليار دولار لحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي. هذا المال هو ملك للشعب اللبناني ويجب استخدامه لصالحهم. وشددنا أيضاً على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الربيع المقبل، ولقد شعرنا بالطاقة الايجابية بين المجتمع المدني بعد اجتماعنا معهم هذا الصباح وبقدرة جيل جديد قادم من القادة اللبنانيين على المساعدة في تشكيل مستقبل إيجابي هنا. وأكدنا كما نؤكد دائماً ، دعمنا الثابت للجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي. ونقر بالدور الحيوي الذي تؤديه في الأمن والاستقرار وبالمهمة البالغة الصعوبة التي يقوم بها. اليوم يسرني أن أعلن عن دعم أمريكي جديد للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار ، ليصل إجمالي دعمنا هذا العام إلى 187 مليون دولار. وقد قدمنا أيضاً أكثر من 300 مليون دولار على شكل دعم إنساني للبنان هذا العام.”

واضافت “أكدنا أخيراً في اجتماعاتنا أن وجود قضاء نظيف ونزيه ومستقل هو الضامن لجميع الحقوق والقيم التي نعتز بها ونشاطرها، بصفتنا دول ديمقراطية. ونؤكد مرة أخرى أنّ الشعب اللبناني لا يستحق أقل من ذلك، كما لا يستحق ضحايا وأسر الذين فقدوا في انفجار الميناء أقل من ذلك. إن العنف غير المقبول اليوم يوضح ما هي المخاطر. في الوقت الذي يتخذ فيه الشعب اللبناني والحكومة والقادة والمجتمع المدني الخطوات الصعبة لإعادة الاستقرار والصحة والازدهار والأمن إلى هذا البلد الجميل، نرى الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية يقفون معهم”.

واعتبرت ان “ما تقدمه إيران فيما يتعلق بموضوع الطاقة هو حيلة دعائية. إنّ مجموعة من الشاحنات المليئة بالأشياء القذرة ليست خطة مستدامة للشعب اللبناني. ما نعمل عليه هو حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لقضية الطاقة التي ابتلي بها منذ فترة طويلة هذا البلد ، والتي هي كبيرة بشكل خاص الآن، ولاحقاً نحو الطاقة النظيفة في المستقبل. فيما يتعلق بسؤالك الأوسع، نحن نقوم بعملنا مع الإيرانيين مباشرة في فيينا. إنهم يعرفون ما يجب عليهم فعله. إنّ هذا الأمر لا علاقة له بحقيقة أن لبنان بلد ديمقراطي أساسي في منطقة خطيرة وبأنّ الولايات المتحدة دعمته منذ فترة طويلة وسنواصل دعمه. لديك حكومة جديدة. أردنا أن نأتي ونحث على اتخاذ إجراءات قوية لدعم احتياجات ومطالب الشعب اللبناني”.

كما اكدت “تحدث الوزير بلينكن عن سياستنا في سوريا مطولاً الأمس في مؤتمره الصحفي الثلاثي في واشنطن. إن سياستنا تجاه الأسد ونظامه الوحشي لم تتغير، ونحن نصر بشدة على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ما أود قوله هو أحد حلول الطاقة التي نعمل عليها مع السلطات اللبنانية، والتي يمكن أن يوفر الإغاثة في غضون أسابيع وشهور، سيشمل البنك الدولي ، وسيشمل الإغاثة الإنسانية. لذلك ، لأنه يندرج تحت الفئة الإنسانية، لن يكون هناك حاجة إلى التنازل عن العقوبات في هذه الحالة”.

وردا على سؤال فيما ان طرحت موضوع لبنان خلال تواصلها المباشر مع سوريا اجابت “كان لدينا الكثير من الأشياء للحديث عنها في روسيا. لم نتحدث عن لبنان بشكل مباشر ، على الرغم من أننا تحدثنا عن الأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وعملنا المشترك فيما يتعلق بمحاولة إعادة إيران إلى طاولة خطة العمل الشاملة المشتركة. ولكن لا، لم نتحدث مباشرة عن الوضع في لبنان. ومع ذلك ، التقيت بنظيري الفرنسي هناك ، وتحدثنا قليلاً عن لبنان”.

وشددت “نحن نعمل مع شركائنا المعتادين في جميع أنحاء العالم الذين استثمروا في لبنان، والذين يهتمون بلبنان ودعمه. ولكن مرة أخرى، يجب أن تقوم السلطات اللبنانية والشعب اللبناني بالعمل الشاق. وبينما تتخذ هذه الخطوات لتغيير التيار، لفتح الدفاتر المالية، لمعرفة أين ذهبت الأموال للعمل مع صندوق النقد الدولي، لتنظيف الفساد، للقول لا للإرهاب، سنقف معكم، وكذلك حلفائنا وشركائنا”.