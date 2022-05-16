تحذير من تفاقم أزمة الرغيف

أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران أن قطاع الافران يمر بأزمةِ نقصٍ حادة في مادة الطحين منذ اسبوعين، و لم يتحرك الاتحاد، حرصا منه على تمرير العملية الانتخابية دون ازمةٍ ولعدم اتهامه بإحداث بلبلة في قطاع الرغيف في الظروف الراهنة.

وعلمت صوت بيروت انترناشونال ان كمياتِ الطحين لدى الافران شارفت على الانتهاء في مهلةٍ لا تتعدى ثلاثة ايام، علما ان حجمَ الانتاج المتوفر لديها من الطحين، لا يتعدى الخمسين في المئة. وسأل الاتحاد جميعَ المسؤولين المعنيين عن الآلية، لماذا لم يُطرح هذا المِلف على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة الاخيرة. كما حذر من عدم معالجة هذا الموضوع اليوم قبل الغد لأن الازمة واقعة، وقد تتفاقم خلال اليومين المقبلين.







