تحرير محاسب "بطلوع الروح" المختطف في لبنان

يعود صادق روللي، المحاسب في مسلسل “بطلوع الروح” إلى مصر قريباً، بعد تحريره من يد مختطفيه في لبنان بعد فترة من المعاناة.

وكان المنتج صادق الصباح أعلن في وقت سابق عن اختطاف المحاسب المالي للشركة أثناء تصوير مسلسل “بطلوع الروح” في مدينة بعلبك اللبنانية، بعد تعرضه لهجوم من مجهولين، قبل أن تتولى الأجهزة الأمنية الملف من أجل إنقاذه.

لتنجح القوى الأمنية بلبنان في الإفراج عن صادق روللي، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الشركة المنتجة لمسلسل “بطلوع الروح” فيما وجهت الشكر للحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها بجانب أسرة المحاسب المصري لصبرهم وثقتهم أثناء الأزمة.