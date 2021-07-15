تحضروا.. تسعيرة الـ5 أمبير بمليون ليرة

بعدما ارتفع سعر المازوت الى حوالي الستين الف ليرة ها هي فاتورة اشتراك المولدات ستتضاعف اي انها ستصبح مليون ليرة للخمسة امبير بعدما كانت الشهر الماضي 500 الف على سعر الثلاثين الف ليرة للمازوت.

رئيس تجمع اصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة أكد لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي أن “فاتورة الخمسة امبير ستصل الى المليون ليرة اذا لم يتم معالجة الموضوع” واضاف “منذ اشهر ونحن نحذر أنه اذا ارتفع سعر المازوت الى 30 الف ليرة سيرتفع سعر الخمسة امبير الى 500 الف ليرة، والان اصبح سعر المازت 60 الف فمن الطبيعي اذا ان يتضاعف السعر” واضاف “نحن نحذر الناس ونشرح لهم الى اين يسير بنا المسؤولون، وعلى الناس ان يعلموا ان وزارة الطاقة هي من تضع التسعيرة وارباحنا محدودة”.

انقطاع التيار الكهربائي دفع بكل اصحاب المولدات في مختلف المناطق في العاصمة بيروت الى التقنين، فقطع الغيار اذا تعطلت تكون الكلفة باهظة والتصليح بالدولار، وقال سعادة “سنحاول ان نقنن كي لا يرتفع سعر الفاتورة وفيما يتعلق بالمازوت المشكلة لا تزال موجودة” مطالبا الدولة ان تؤمن الكهرباء بين 10 و12 ساعة كي تنخفض الفاتورة الى النصف او ان تدعم المازوت والفلاتر والزيوت وقطع الغيار. لكن المشكلة كما قال “اننا ننادي في صحراء واننا نتعاطى مع مسؤولين في السابق قلنا عنهم اغبياء واليوم اقول انهم مجرمون، سفاحون، ظالمون وبلا ضمير وهم يرتكبون مجزرة بحق الشعب اللبناني”.

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