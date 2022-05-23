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تحويل أسلاك الكهرباء إلى أطباق ملوّنة

23 - مايو - 2022
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تجلس حنان البالغة من العمر 50 عامًا على الرصيف أمام متجرها ، وتنسج الصواني التقليدية الملوّنة باستخدام الأسلاك الكهربائية.

وتاريخياً، كانت هذه الأطباق تُنسج من قش القمح وتُستخدم في تقديم الطعام يومياً وكزينة في المناسبات السعيدة مثل حفلات الزفاف.

ونظرا لعدم توفر قش القمح طوال العام، قررت حنان استبداله بأسلاك الكهرباء المهملة لتضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما أن يكون بوسعها نسج هذه الأطباق طوال العام والثاني هو المحافظة على البيئة عبر استخدام تلك الأسلاك في أشياء مفيدة.

كما فتحت حنان متجرًا في مدينة السلط القديمة قبل عام ونصف ، حيث تبيع الصواني كما تستخدم متجرها لتعليم النساء الأخريات هذه الحِرفة.

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