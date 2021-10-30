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تحيّة من شباب وصبايا لبنان إلى المملكة العربيّة السعوديّة

30 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2022 11:19 مساءً
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للشعوب حساباتٌ أخرى… تُقاس بمعايير العِشرة وتعداد الخبز و الملح. وما بين اللبنانيين و السعوديين ذاك الأخضر المشترك على أرزة العلم و معلمُ الراية الخضراء. فمهما شاء القريب الغريب أن يفسد ما في ودّ المحبّة قضيّة إحتلال، ستبقى أبجدّية العرب تُكتب و تُفهم بين الشعبين لغةً و تواصل، وإن شاء الغريب أو لم يشأ، بين اللبنانيين و السعوديين، ألبومات صورٍ، فيديوهاتٍ شاهدة بالصوت و الصورة، وذكرياتٍ تعيش أبدا في الضمير السرمدي. فمن شباب و شابات لبنان، تحيّة، لذلك السيف اللامع تحت روعة الضوء.

الخطوط الدبلوماسيّة القلبيّة لا تنقطع، وبين الشعبين سفاراتُ محبّة تبقى مشرّعة كالنبض الحيّ في الوريد، و الحدود الجغرافية البعيدة نسبياً، تعوّضها حدودُ تاريخٍ مشترك، متلاصقّ بالحبل السريّ العربيّ.

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