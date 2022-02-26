تخبط الموقف اللبناني حول بيان الخارجية

أنا لابس درع، قَوّصوا عليّي وَحدي بموضوع البيان» وانا عملت البيان وفق قناعاتي. بهذه الكلمات دخل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى جلسة مجلس الوزراء أمس.

انفعال شديد وتوتر ساد اجواء الجلسة بحيث نأت الحكومة بنفسها عن بيان الخارجية مشيرة الى انه لا يعبّر عن موقف لبنان.

وسرعان ما عمد فريق بو حبيب الحزبي اي التيّار الوطني الحر بالتنصل منه وقام بإبلاغ الجانب الروسي بأن لا علاقة له بالبيان الصادر عن وزارة الخارجيّة كما أنّ «التيّار» يلتزم سياسة النأي بالنفس.

اما وزراء الثنائي الشيعي أيضًا سجلوا اعتراضهم حيث استغرب وزير العمل مصطفى بيرم بيان الخارجية الذي صدر مخالفا لمبدأ الحياد الذي اعلنته الحكومة اللبنانية، فضلاً عن عدم التشاور في ذلك، فيما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي: ينأون بأنفسهم ويدَّعون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخلون ويدينون أيضاً حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب وسأل: «أي سياسة خارجية يتبعها لبنان؟ تفضّل وزير خارجيتنا عبدالله بوحبيب وأوضِح لنا الأمر».

سونور

اما مبدئ النأي بالنفس من الصراعات بين الدول، فالحكومة بشكل عام والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بشكل خاص, يعملون به عالقطعة.

الروس من جهتهم عبروا عن دهشتهم لبيان بو حبيب واعتبروا انه خالف بذلك سياسة النأي بالنفس واتخذ طرفاً ضد طرف آخر في هذه الأحداث،

يبقى السؤال متى سيصبح للبنان سياسة خارجية واحدة وموحدة؟