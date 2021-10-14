تداعيات الوضع الامني على الوضع الاقتصادي

على وقع التطورات السياسية والامنية والاشتباكات الدائرة في الشارع، أعلن المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم انه “بناءً على طلب كل من ممثلي أصحاب العمل والعمال في “لجنة المؤشر” المؤلفة حديثاً، تم تأجيل موعد جلستها الأولى التي كان من المقرر عقدها اليوم في مقرّ وزارة العمل، إلى موعد آخر يُحدَد في أقرب وقت”.

إذا كانت التجاذبات السياسية عاملا أساسيا في تسارع وتيرة التدهور الاقتصادي وتحليق سعر صرف الدولار، ما هو السيناريو المتوقع لتداعيات التطورات العسكرية والامنية على الوضع الاقتصادي؟

للاضاءة على هذا الموضوع ينضم الينا الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان.

أوضح وزير الاقتصاد امين سلام خلال مشاركته في جلسة لجنة الاقتصاد، ان العمل على اطلاق البطاقة التمويلية أصبح في المرحلة النهائية، ولا تزال هناك أمور تقنية عالقة ستتم معالجتها بشكل سريع. آملا ان تصبح المنصة جاهزة للتسجيل، في اقل من اسبوعين.