تراجع ملحوظ بسعر الدولار… هل تواكبه أسعار السلع؟

بعد بلوغه مستوى قياسيا اوائل الاسبوع عند 33 الف ليرة، عاد الدولار ليشهد اليوم تراجعا لافتا الى حدود الـ27 الف ليرة. وبما ان اسعار المحروقات والخبز باتت تواكب تقلبات سعر الصرف أسبوعيا لا يوميا بدءا من الاسبوع المقبل، تبقى أسعار السلع الاخرى، عرضة لمزاج التجار وقدرتهم على خفض ورفع الاسعار يوميا لمجاراة الارتفاعات او الانخفاضات في الاسعار.

للاضاءة أكثر حول هذا الموضوع انضم الينا نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي.

كشف نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي لصوت بيروت انترناشونال ان وفد الصندوق كان من المفترض ان يأتي الى لبنان لمتابعة المفاوضات إلا ان الحظر المفروض على السفر من الولايات المتحدة بسبب تفشي المتحور أوميكرون، حال دون ذلك، مؤكدا ان المفاوضات لن تعلّق وستتابع عن بُعد. كما كشف ان خطة الحكومة الاصلاحية أصبحت جاهزة تقريبا، مشيرا الى ان تعطيل الحكومة لن يعيقنا او يؤخرنا عن متابعة المفاوضات وانجاز المهمّة المكلّفة الينا، على ان يكون كلُّ شيء جاهزا عندما تعود جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد.