تريز قسيس صعب: اللبنانيون متحمّسون لأداء واجبهم الإنتخابي في بلدان الإغتراب

بات الإستحقاق الإنتخابي على الأبواب وفي ظلّ محاولات عرقلتها في بلاد الإغتراب، كيف يتحضّر اللبنانيّون للإدلاء بأصواتهم خصوصاً أنّ الاوضاع الإقتصادية والإجتماعية في بلادهم باتت مترديّة وتدهورت أكثر فأكثر منذ أربع سنوات.

للوقوف على هذه التفاصيل تنضمّ إلينا الصحافية تريز قسيس صعب.

1. مساء الخير تريز. أيمكن أن توجزي لنا عدد اللبنانيين المغتربين الذين يعمدون الى المشاركة في الإستحقاق الإنتخابي؟

2. ما هي الأجواء الطاغية قبل اربعة أيام من بدء عملية الإقتراع في بلدان الإغتراب؟

الصحافية تريز قسيس صعب شكرا لك على هذه المعلومات.







