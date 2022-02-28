تشكيلات دبلوماسية جديدة فيها المحاصصة والاستنسابية وحصة الاسد لباسيل

تتحضر الحكومة الحالية لتمرير تشكيلات دبلوماسية جزئية تقول المصادر إنها قد تصدر في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء.

ولكن على الرغم من الحاجة الى بت هذا الملف المؤجل منذ عام ٢٠١٩ الا أن توقيت حسمه وما رشح من معلومات حول الأسس التي تم على أساسها وضع التشكيلات يطرح الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا أن وزارة الخارجية تعمل حاليا على اقفال حوالى الـ ٢٥ ٪ من عدد البعثات في الخارج انسجاما مع خطة تخفيض النفقات في العملة الأجنبية، فلمَ العجلة في إقرار التشكيلات قبل بت عدد السفارات التي سيتم الاستغناء عنها؟ بحسب المعلومات، التشكيلات المقترحة هي جزئية وتقتصر على إعادة ١٨ سفيرًا تجاوزوا الفترة القانونية التي هي عشر سنوات في الخارج، علمًا أن عدد الذين تجاوزوا المدة القانونية هو ١٦ فيما رؤساء البعثات بلقب سفير من الفئة الثانية والذين تجاوزوا فترة السبع سنوات فعددهم ١٤. التشكيلات وضعها مستشار رئيس التيار الوطني الحر طارق صادق بالتعاون مع المدير السابق لمكتب باسيل المستشار هادي هاشم، والمعلوم أن صادق سبق وعمل على التشكيلات التي صدرت عندما كان باسيل وزيرا للخارجية.

تتحدث مصادر مطلعة عن استنسابية في اختيار السفراء الذين ستتم اعادتهم الى لبنان وعن استهداف سياسي أيضا، وهو ما تبين في إضافة كل من سفيري مدريد وفيينا على لائحة المستدعين من الخارج وهما لم يتخطيا بعد العشر سنوات، وتقول مصادر إن باسيل أراد استبدال سفيري مدريد وفيينا لأنهما محسوبان على القوات اللبنانية، بإسمين من المقربين منه وقد سبق وحاول في عهد وزير الخارجية السابق ناصيف حتي، لكنّ الاخير رفض الاستنسابية وأصرّ على المعيار الواحد في اختيار الأسماء.

والى الاستنسابية المعتمدة في التشكيلات تكشف المعلومات عن مقايضة حصلت بين ميقاتي وباسيل سهلت تمرير هذه التشكيلات. والمطروح تبادل بين ميقاتي وباسيل في مركزي واشنطن ونيويورك بحيث يسمى سني لواشنطن هو السفير مصطفى أديب، وماروني لنيويورك هو المستشار هادي هاشم، علما أن ترفيع هاشم الى رتبة سفير يشكل مخالفة إدارية بحيث تم القفز على ٢٠ مستشارًا مارونيًا يستحقون الترفع قبل هاشم من حيث الأقدمية. هذا ونص اتفاق التبادل بين ميقاتي وباسيل على مركزي برلين ومدريد بحيث يتم تعيين سني هو هاني شميطلي في مدريد ومسيحي هو السفير غادي خوري في برلين. في التشكيلات المقترحة تشمل حصة باسيل تعيين السفير وائل هاشم مندوبا دائما لدى المنظمات الدولية في جنيف والسفير كنج الحجل مندوبا دائما لدى المنظمات الدولية في فيينا.

بحسب المعلومات تحظى هذه التشكيلات أيضا برضى الرئيس نبيه بري وحزب الله وهي تنص على تعيين فرح بري سفيرة لبنان في لندن وعلي المولوي في رومانيا وحسين حيدر في سويسرا.