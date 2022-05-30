تعميم بشأن الشيكات في المصارف

أصدرت جمعية مصارف لبنان تعميماً اليوم أوصت فيه المصارف بقَبول كل الشيكات التي لا تفوق قيمتُها الخمسة عشر ألف دولار، والتي يودِعُها المستفيدون منها في حساباتهم لديها على أن لا يَطلب قبضَها نقدا أو تحويلَها بعد التحصيل إلى خارج لبنان.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد دعا في بيان جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات، ويريدون تحويلَها الى الدولار الاميركي، بناءً على التعميم ١٦١ ومفاعيله، وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، التقدم اعتبارا من اليوم بطلباتٍ الى المصارف اللبنانية، وذلك على سعر SAYRAFA ، على ان تتم تلبيةُ هذه الطلبات كاملةً في غضون اربع وعشرين ساعة، وهذا العرضُ مفتوح ومُتاح يوميًا.







