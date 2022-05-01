تفاصيل جديدة في قضية جوني ديب وأمبر هيرد

تستمر جلسات المرافعة من محاكمة تشهير جوني ديب ضد آمبر هيرد حيث تجري المحاكمة في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية و تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي.

وحتى الآن، لم تدل آمبر هيرد بشهادتها بعد، في حين أدلى جوني ديب بشهادته على مدار أيام عدة. وادعى أن المقال الذي كتبته زوجته السابقة عنه كلفه ملايين الدولارات إذ أفقده الكثير من فرص التمثيل. كما شهدت شانون كاري أخصائية الطب النفسي أنها قامت بتقييم أمبر هيرد وشخصتها باضطراب الشخصية الحدية واضطراب الشخصية الهستيرية. لتبقى عيون الجمهور مصوبة على المحاكمة خطوة بخطوة لمعرفة الحكم النهائي بين مؤيد لديب و معارض له.







