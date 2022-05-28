تقدّم ميداني روسي في شرق أوكرانيا

حققت القوات الروسية تقدّما ميدانياً ملموساً في شرق أوكرانيا، حيث واصلت عملياتها العسكرية في عدد من البلدات وأعلنت سيطرتها الكاملة على ليمان، ثاني أكبر مدينة أوكرانية، وهي تابعة لمنطقة دونيتسك في إقليم دونباس.

يأتي ذلك فيما أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية انتشارا عسكريا روسيا واسع النطاق لوحدات المدفعية والمدرعات في مدينة ليمان.

وعلى وقع هذه التطورات المتسارعة، أقرّت أوكرانيا بأن قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوغانسك لتجنب عمليات الأسر مع التقدم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق، وهذا ما قد يسهّل على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحقيق هدفه بالسيطرة على دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد.