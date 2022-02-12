تكريمات رفيق الحريري

لكن رفيق الحريري الذي نظر إليه العالم بعيونِ الفخر، تقلّد اوسمةً ونياشين، عُلّقت على صدره كما على غلاف كتاب التاريخ الصادق. ومن أهمّ هذه الأوسمة و الجوائز:

وسام جوقة الشرف برتبة فارس (1981)

– وسام برتبة فارس، الجمهورية الايطالية (1982)

– وسام الارز الوطني برتبة كومندور (1983)

– وسام سانت بيتر وسانت بول (1983)

– جائزة العيد الخمسين لمنظمة غوث الاولاد (1983)

– وسام الملك فيصل (1983)

– ميدالية مدينة باريس (1983)

– المفتاح الذهبي لمدينة بيروت (1983)

– دكتوراه فخرية من جامعة بوسطن – نيس – بيروت العربية- اوتوا الكندية- منتريال- ال LAU (1986)

– المفتاح الذهبي لمدينة سان باولو/البرازيل (1995)

وسام جوقة الشرف برتبة الصليب الاكبر (1996)

– وسام الوشاح الاكبر (1996)

– ميدالية العرش الكبرى – المغرب (1997)

– ميدالية النهضة من الفئة الاولى من المملكة الاردنية الهاشمية (2001)

– الميدالية الفخرية للاتحاد العربي / اتحاد المحاربين العرب (2001)

– نجمة رومانيا برتبة الصليب الاكبر (2002)

– ميدالية الاتحاد – جمهورية اليمن (2002)

– جائزة الشرف لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية برشلونة (2004)

– جائزة الملك فيصل الدولية لخدمة الاسلام والبنك الاسلامي للتنمية (2005)

هي كلها أوسمة وتكريمات من أعرق مؤسسات ومرجعيات العالم. لكن يبقى التكريم الأكبر لرفيق الحريري من مرجعيّة الناس، فقد تقلّد من قلوبهم وسام المحبةّ برتبة الشرف.