تمديد العمل بالتعميم 161… حلول مصرفية ومالية مؤقتة ولا حلول مستدامة

مدّد المصرف المركزي العمل بالتعميم رقم 161 لغاية شهر ايار قابل للتجديد، أي ان التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة صيرفة. في المقابل، الدولار الى تصاعد يوماً بعد يوم، وباتت السوق السوداء هي المتحكمة بصيرفة وتعمل على رفع سعره، بدل أن يكون العكس.

حول هذا الموضوع ينضم الينا الخبير الاقتصادي والمالي والاستاذ الجامعي في باريس الدكتور غابي بجاني

– الى متى تعتبر أن التعميم 161 سيبقى فاعلاً، وما هو المعيار الذي يحدد توقف العمل به؟

– الى أي مدى تعتبر أن هذا التعميم نجح؟ وهل نتجه الى سيناريو تفلّت السوق السوداء في حال توقفه بعد الانتخابات؟

شكرا لك الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غابي بجاني على هذه المعطيات.







