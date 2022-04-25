توترات أمنية متتالية.. فهل المقصود تطيير الانتخابات؟

كل المعطيات والمؤشرات حتى الآن وعلى بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية، لا تؤشّر إلى مرور الإستحقاق بسلاسة.

فمن مشهد زورق الموت في طرابلس الذي فجّر غضبًا شعبيًا عارمًا تخلله فلتان أمني وإطلاق النار في شوارع عاصمة الشمال، إلى الاشكال وإطلاق النار في منطقة عائشة بكار في بيروت، مروراً بتعرض وزير الطاقة وليد فياض بالضرب على أيدي المحتجين الذين عاتبوه لاستمتاعه في وقته بأحد المطاعم بالتزامن مع فاجعة طرابلس، وصولاً الى القصف الصاروخي من جنوب لبنان وما أعقبه من قصف مدفعي إسرائيلي على أهداف لبنانية حدودية. فهل تحمل هذه المعطيات في طياتها نوايا مُبَيَّتَة تهدف الى تأجيل الانتخابات أو حتى تطييرها؟

إذاً، ورغم تصريحات المسؤولين بحتمية تنظيم السباق البرلماني، يبقى احتمال تطيير الانتخابات واردًا حتى في يوم الانتخابات أي 15 أيار بسبب التوترات الأمنية المتنقلة… وفي حال نجحت محاولات نسفها، من يتحمّل مسؤولية الدماء التي تسقط في المناطق؟

قد يؤدي عدم معالجة الأحداث الأمنية المتنقلة، خاصةً مع ما يرافقها من تعثر للخطوات الإصلاحية الأساسية للإنتخابات حتماً إلى تطييرها، فهل سنشهد حلولاً قبل موعد الاستحقاق أم ستترك الأمور للمصادفات؟