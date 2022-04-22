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توفيت حماتها فحوّلت مونتها إلى عملٍ مبدع.. الأزمة في لبنان أيقظت وعينا

22 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2022 11:52 صباحًا
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بات من الواضح أن هذه الأزمة في لبنان، قد أغسلت كل الغبار و الإتساخ الذي كان متراكماًعلى تفكيرنا و أرواحنا، بظّل الكسل الذي أصابنا طوال سنين ال 1500 و تلوّث الفوائد المصرفيّة . وماي هي من الأشخاص الذين صنعوا من أزمتهم العامة و الخاصة بعد رحيل حماتها ، مادةً للحياة، كرغوة الصابون تكبر كلما حرّكتها أكثر. ماي الجميّل ، عزيمة بنصاعة الصابون.
الفكرة بدأت صغيرة و بدأت تكبر، على حجم الإرادة و وسع إبتسامة صادقة
تسوّق ماي لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي جاهزة للتصدير، فلقد حان وقت الإقتصاد الإنتاجي في لبنان. على أمل أن تنظّف هذه المبادرات الفرديّة أرواحنا جيداً من مخلفات حقد الماضي.

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