توقف العمل في مراكز النافعة يهدّد قطاع السيارات

منذ نحو الأسبوعين، توقف العمل قسرًا في مراكز النافعة في لبنان، ما يعني أن كل معاملات المواطنين توقفت، لا سيما ما يتعلق بتسجيل السيارات. والسبب فقدان المستلزمات الورقية المطلوبة لإتمام المعاملات.

إدارة رسمية تجبي مليارات الليرات اسبوعيا، تتوقف جراء فقدان بعض المستلزمات لا سيما الورقية. هذا هو الحال في مراكز النافعة، حيث كان بيع لو القليل من السيارات في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة يساعد أصحاب المعارض والشركات المستورِدة للسيارات في تخطي الأزمة الصعبة التي ضربت كل القطاعات.

نقابة أصحاب معارض السيارات في لبنان ترى ان السبب الرئيسي الذي ادى الى توقف العمل في النافعة هو ارتفاع سعر صرف الدولار وانقطاع التيار الكهربائي عن مبنى النافعة والمكاتب.

والسؤل الذي يُطرح، أين هي أموال الرسوم التي تجنيها النافعة؟

بعد اسبوعين على الاقفال القسري، لا بد من معالجة هذه المشكلة المستهجنة في أسرع وقت ممكن، وبالطبع لنقابة أصحاب معارض السيارات في لبنان دور كبير وفعال من أجل إعادة الحياة لإدارة رسمية تجبي مليارات الليرات اسبوعيا.

إذاً عدم معالجة هذا الموضوع بشكل سريع وطارئ يُعد إهمالا واستخفافا بإيرادات الدولة وبالمواطنين والمؤسسات الخاصة، وهذا أمرٌ أصبحنا نراه للأسف في مراكز رسمية كثيرة.

-المستلزمات لا سيما الورقية في النافعة إذاً غير مؤمنة، فهل هي متوفرة من أجل إجراء الإمتحانات الرسمية؟

تؤكد مصادر لصوت بيروت إنترناشيونال أن الأجواءَ مهيّئةٌ لإجراء الإمتحانات الرسمية، وأموالَ المعلّمين والحاجيّات الأخرى من أوراق وغيرها مؤمّنة. فقد طلبت وزارة التربية من قيادة الجيش تهيئة المطبوعات المطلوبة، إن كانت الترشيحات أو الأوراق المستعملة أو الشهادات. وسيُدفع ثمنُها على سعر منصة صيرفة وذلك من أموال الجهات المانحة. كذلك، فإنّ الأموال المطلوبة للمعلّمين أيضاً مؤمّنة من أموال الجهات المانحة إلا أنّ آلية الدفع لا تزال غير محدّدة بعد.