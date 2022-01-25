توقيع اتفاقيتين مع الاردن وسوريا لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية

وصل اليوم الى بيروت وزيرا الطاقة، السوري غسان الزامل والأردني صالح علي حامد الخرابشة، يرافقهما المدراء العامون لشركات ومؤسسات نقل الكهرباء، على ان يتم غدا التوقيع في وزارة الطاقة والمياه على اتفاقِيتين مع الاردن لتزويد الطاقة الكهربائية من الاردن، واخرى مع الاردن وسوريا لعبور الطاقة عبر سوريا الى لبنان. وسيؤمِّن هذا الاتفاق تزويد لبنان بنحو 150 ميجاوات كهرباء من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً، و250 ميجاوات في باقي الأوقات.

عشية الاعتصام المقرر لإتحادات ونقابات قطاع النقل البري في النقاط المحيطة بالسراي الحكومي، تغييرٌ في أسعار المحروقات وتفاوتٌ بين انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز، الأمر الذي يستوقف المواطن اللبناني ويطرح علامات إستفهام. ويأتي ذلك بالتزامن مع شحّ في مادة المازوت، مع العلم أن هناك طلبًا عليه بسبب الطقس البارد.لللإضاءة على هذا الموضوع، انضم الينا ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا.