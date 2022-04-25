الأثنين 24 رمضان 1443 ﻫ - 25 أبريل 2022
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تيريز القسيس صعب: إنقسام كبير في الشارع الفرنسي بعد إعادة انتخاب ماكرون والمعركة التشريعية قد تكون الأصعب
منذ 3 دقائق
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ولقراءة نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية انضمت الينا الصحافية تيريز القسيس صعب.
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