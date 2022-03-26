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ثورة في عالم الأموال.. إليكم الطريقة الأفضل لجني المال من المنزل

26 - مارس - 2022
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في زمن شحّ الدولار وجنون سعر الصرف، وفي عزّ الأزمة العالمية، كثر الحديث عن العملات الرقميّة. البعض يخافها، البعض يربطها بالبورصة، لكن الأكيد أن أكثريّة الناس تجهلها. من دون مقدمات، تعرّفوا على عالم جني الأموال السريعة.

يشرح شربل نظام “البلوك شاين” ربما تسمع اذان السياسين الصماء.

في الوقت الذي شرّعت به أوكرانيا بعزّ الحرب نظام العملة الرقميّة، هل يكون خلاص لبنان من براثم المصارف والصرافيين على يدّ العملة الرقميّة؟

في زمن فقدان الدولار وإنهيار الليرة، هل يمكن أن تحلّ العملة الرقميّة مشكلة لبنان الماليّة؟

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