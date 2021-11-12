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ثورة في علم التنحيف ومحاربة السرطان... تعرّفوا على الحمية الغذائيّة التي تحمي من الأمراض

12 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2022 6:58 مساءً
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الحمية الغذائيّة التي غيّرت مفاهيم الهرم الغذائي… الدهون ليست عدواً للإنسان، إنما النشويات. هي الحمية الغذائيّة السحر، التي تحمي الجسم من كافة الأمراض، و”تشبّع” في نفس الوقت، تسمح لك بالدهون، بكافة أنواع اللحوم، والخضار… نعم تخيّل لأنك تتناول كل هذه المأكولات وتخسر الوزن. ارفعوا مستوى كيتوناتكم، وشاهدوا التقرير… وداعاً لسكّر النشويات و سمومها.
الحمية الكيتونيّة قلبت الهرم الغذائي رأساً على عقب… احزروا من خطر النشويات، فالجسم يدمنها كالمخدرات.

صحيحٌ أن كلفة الكيتو مرتفعة، لكنها توفّر على الإنسان كلفة الفاتورة الصحيّة المرتفعة أكثر في لبنان. لذا حافظوا على صحتكم بإتباع حمية غذائيّة تحميكم من فواتير الأمراض.

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