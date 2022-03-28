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جاء متأخرًا.. الكابيتال كونترول لفرملة القضاء عن البنوك

28 - مارس - 2022
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في حزيران الفائت قدمت المتخصصة في الاقتصاد النقدي الدكتورة ليال منصوراقتراحًا للدولة اللبنانية من أجل لجم الانهيار المالي، واستدلت بأكثر من دولة تعتمد ما يسمى صندوق تثبيت القطع خصوصا تلك التي تعاني من مشكلات سياسية وجيوسياسية، الدولة اليوم تدرس تطبيق الكابيتال كونترول بعد أكثر من عامين من الانهيار.

هرب النافذون مليارات الدولارات بقوة الحصانات النيابية، إعترف رئيس البرلمان نبيه بري بالأمر ولم يسمّ أحدا، رئيس المجلس يدعو اليوم بعد أكثر من سنتين إلى جلسة لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.

الناقدون وصفوا الاقتراح بالمفخخ لأنه يمس بأصل ودائع اللبنانيين، الودائع التي تذوب حاليا في البنوك، واللجنة التي ستبت بقرارات السحب من عدمه عبارة عن تحالف بين السلطة السياسية والنقدية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

اللجنة التي أعطيت صلاحيات التحكم بأموال الشعب سببت الانهيار المالي يقولون هنا، السلطة المعزولة عن حقوق الشارع لا تزال تعتمد المتسببين بالأزمات مالكين للحلول.

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