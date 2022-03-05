جالا فهمي يخفق قلبها للمرة الأخيرة وحفل مجلة Enigma يجمع النجوم في دبي

توفيت الفنانة المصرية جالا فهمي يوم السبت الفائت عن عمر 59 عاماً بعد هبوط حاد في الدورة الدموية تعرضت إثره لأزمة قلبية حسب ما أعلن شقيقها مصطفى فهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جالا فهمي هي ابنة المخرج أشرف فهمي، تخرجت في كلية الآداب من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت في الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل في التلفزيون، السينما والمسرح.

ومن أشهر أعمالها “أول مرة تحب يا قلبي”، “جالا جالا”، “كلام الليل”، “بنات في ورطة”، “قبضة الهلالي”، و”كيد العوالم”، و “ليالي الحلمية”.

بلقيس فتحي تعتمد نيو لوك مكياج وشعر غير مألوف بأحدث إطلالة لها

خطفت بلقيس فتحي الأنظار بأحدث اطلالاتها على انستغرام بعدما أطلت بشكل غير مألوف من خلال اعتمادها لـ نيو لوك مختلف تماما عن اطلالاتها السابقة. وشاركت متابعيها على انستغرام بمجموعة صور ومقطع فيديو ظهرت فيهما بإطلالة جمالية غير معتادة وذلك ترويجا للخط الجمالي الخاص بها الذي اطلقته تحت اسم العلامة التجارية “@bexbeautyofficial “.

استطاع الفنان المصري محمد حماقي أن يثبت أنه «الرقم الصعب» والنجم المحبوب لدى جمهوره في الكويت الذي حرص على حضور حفلته الغنائية والتي كانت مسك ختام حفلات «مهرجان الكويت الأول».

جمهور غفير تعدى الـ 6000 شخصاً أمضى ليلة من الخيال مع النجم المصري.

ومع اعتلاء حماقي لخشبة المسرح تعالت صيحات الجمهور ترحيبا فيه، ليطربهم بأجمل أعماله مثل «نفسي أبقى جنبه» و«أحلى حاجة فيكي» «يا ستار»، «من البداية»، «افتكرت»، «لو هتسيب» وغيرها من الأغنيات.

أطلق الفنان اللبناني جوزيف عطية أغنيةً جديدةً على قناته الرسمية في يوتيوب، بعنوان “بعرف مصلحتك” وهي أغنية جديدة من ضمن ألبومه الجديد “منحكم عالناس”

ليتصدر عطية للترند التاسع بعدما حصدت الأغنية أكتر من ٢٨٠ ألف مشاهدة حتى الآن.

“بعرف مصلحتك” من كلمات إيميل فهد ألحان وسيم بستاني ومن توزيع طوني بو خليل.

أقيم حفل تكريم مجلة enigma في دبي وتحديدا في Armani hotel حيث أطل نخبة من النجوم والإعلاميين في الحفل الضخم الذي كرم عددا من النجوم ورجال الأعمال وأبرزهم الممثلة التونسية هند صبري والنجم المصري أحمد حلمي ومجموعة من رجال الأعمال العرب. لتتصدر إطلالات النجوم المميزة تراند السوشال ميديا لهذا الأسبوع.