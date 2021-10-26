جبران باسيل… مذيع طقس؟؟

في لعبة السياسة كل شي ممكن، فكيف اذا كان البلد لبنان بلد الغرائب و العجائب تعدد الفصول في بلاد الارز جعل من التكهنات في عالم الاحوال الجوية متنوع منها بواحير الروم و ايضا بواحير الارمن التي تعنى بتوقعات الاحوال الجوية خصوصا لفصل الشتاء لكن الهوس بالانتخابات النيابية المقبلة اضافة خبير جديد الى تلك المعادلات

طبعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يريد دخول عالم خبراء الطقس لكن ضغط الانتخابات النيابية و خصوصا المعركة المتوقعة في المناطق المسيحية جعلت حجة الطقس من ضمن اللعبة السياسية اللبنانية

ليس هذا فحسب يعلم رئيس التيار الوطني الحر كيف يتكلم لغة الانتخابات فاطلق ايضا تكهنات في حالة الصائمين الجسدية و النفسية إذا أقيمت الانتخابات في شهر اذا المقبل

بحسب معلومات صوت بيروت انترناشونال التيار الوطني الحر يستعد للانتخابات و يتطلع الى اجرائها اليوم قبل الغد و يعتبر انها ستغير كل التوقعات حيث ان الهجمة التي يتعرض لها منذ ثورة ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ لا تعبر عن حقيقة توجهات الشارع المسيحي

من اليوم و حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة كل شي وارد.